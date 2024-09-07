Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli Yüzücüler Finali Kaçırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yüzme Yarışları

Paris 2024 Paralimpik Oyunları çerçevesinde düzenlenen yüzme yarışlarında, kadınlar 200 metre karışık SM5 sınıfında milli sporcularımız Sevilay Öztürk ve Meryem Nur Tunuğ, finale yükselme şansını maalesef kaçırdı.

Eleme Turlarındaki Performans

Turnuvanın yapıldığı Paris La Defense Arena’da, hem Sevilay hem de Meryem Nur, eleme turlarında mücadele etti. Sevilay, 4.00.04'lük zamanıyla genel sıralamada 10. sırada yer alırken, Meryem Nur ise 4.19.93'lük derecesiyle 14. oldu. İkisi de ilk 8'de yer alamadığı için yarışlardan elendi.

Sonuçların Analizi

Her iki milli yüzücünün de finale yükselme hedefi, bu turnuvada gerçekleşmedi. Ancak, yaptıkları bu açıklamalar, gelecekteki turnuvaların motivasyon kaynağı olacağı düşünülmektedir. Milli sporcularımıza destek olmak, gelecek başarıları için kritik öneme sahiptir.