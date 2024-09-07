Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli Yüzücüler Finali Kaçırdı

Sevilay Öztürk ve Meryem Nur Tunuğ, Paris 2024'te 200 metre karışık SM5 sınıfında finale yükselme fırsatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:45
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli Yüzücüler Finali Kaçırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yüzme Yarışları

Paris 2024 Paralimpik Oyunları çerçevesinde düzenlenen yüzme yarışlarında, kadınlar 200 metre karışık SM5 sınıfında milli sporcularımız Sevilay Öztürk ve Meryem Nur Tunuğ, finale yükselme şansını maalesef kaçırdı.

Eleme Turlarındaki Performans

Turnuvanın yapıldığı Paris La Defense Arena’da, hem Sevilay hem de Meryem Nur, eleme turlarında mücadele etti. Sevilay, 4.00.04'lük zamanıyla genel sıralamada 10. sırada yer alırken, Meryem Nur ise 4.19.93'lük derecesiyle 14. oldu. İkisi de ilk 8'de yer alamadığı için yarışlardan elendi.

Sonuçların Analizi

Her iki milli yüzücünün de finale yükselme hedefi, bu turnuvada gerçekleşmedi. Ancak, yaptıkları bu açıklamalar, gelecekteki turnuvaların motivasyon kaynağı olacağı düşünülmektedir. Milli sporcularımıza destek olmak, gelecek başarıları için kritik öneme sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları