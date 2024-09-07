Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Nazan Akın Güneş Bronz Madalya İçin Yarışacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Gelişme

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Nazan Akın Güneş, bronz madalya mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor.

Yarı Finaldeki Mücadele

Güneş, Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirilen judo yarışmalarında, yarı finalde Brezilyalı sporcu Erika Zoaga ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu karşılaşmayı 11-0'lık bir skorla kaybeden Güneş, şimdi bronz madalya için tekrar ringe çıkacak.

Bronz Madalya Maçı Zamanı

Türk judocu, bronz madalya mücadelesine bugün saat 16.30'da başlayacak akşam seansında çıkacak. Tüm Türkiye'nin umudu olan Nazan Akın Güneş'e başarılar diliyoruz!