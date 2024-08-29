Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Nurcihan Ekinci Gül'ün Mücadelesi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Nasıldı?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar K44 47 kilo kategorisinde milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, çeyrek finalde Tayland'dan Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaştı.

Müsabaka Detayları

Grand Palais'te gerçekleşen müsabakada, Nurcihan, 3 numaralı seribaşı olan Taylandlı sporcuyla mücadele etti. Maç sonucunda 8-4'lük bir skorla rakibine yenilen milli sporcu, bronz madalya yolunda umudunu sürdürüyor.

Sonrası

Nurcihan, bronz madalya şansını devam ettirmek için bu akşam TSİ 18.30'da repesaj maçına çıkacak. Tüm spor severler ona destek vermeye devam ediyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Taylandlı sporcu Khwansuda Phuangkitcha ile Grand Palais'ta karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.