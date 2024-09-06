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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tüm Gözler Döndü Yeşilyurt'un Üzerinde

Döndü Yeşilyurt, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:28
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tüm Gözler Döndü Yeşilyurt'un Üzerinde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Bir Başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo kadınlar 57 kilo J2 kategorisinde milli sporcumuz Döndü Yeşilyurt, bronz madalya maçına çıkma hakkını elde etti.

Müsabakalara Dair Detaylar

Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda, Döndü Yeşilyurt repesaj maçında Çinli sporcusu Jianan Wang ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 10-1’lik skorla mağlup ederek bronz madalya mücadelesi için hazır olduğunu gösterdi.

Önümüzdeki Maç

Döndü Yeşilyurt, TSİ 17.00'den sonra başlayacak akşam seansında Kazakistanlı Dayana Fedessova ile bronz madalya için karşılaşacak.

Tüm ülke olarak Döndü Yeşilyurt'a destek veriyor ve başarılar diliyoruz!

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