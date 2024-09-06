Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Turgut Aslan Yaraman Finale Kalamadı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Gelişme

2024 Paralimpik Oyunları'na katılan milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 100 metre serbest S8 sınıfında finale kalma mücadelesini kaybetti.

Yüzme Yarışları ve Performans

Yüzme müsabakalarının yapıldığı Paris La Defense Arena'da Turgut Aslan, eleme turlarında 100 metre serbest S8'de yarıştı. Eleme yarışlarında 1.00.64 dakikada tamamlayarak genel sıralamada 10. oldu.

Ne yazık ki, bu performansıyla final bileti almakta başarısız oldu ve böylece Paris 2024 oyunlarına veda etti.