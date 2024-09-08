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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Tarih Yazdı

Türkiye, 2024 Paralimpik Oyunları'nda 23. sırayı alarak tüm zamanların en iyi derecesini elde etti. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:00
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Tarih Yazdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Türkiye, Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında 23. sırayı alarak tarihindeki en iyi derecesini elde etti. Oyunlar, 28 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te başladı ve başarılı sporcuların performansları ile son buldu.

Türkiye’nin Madalya Performansı

Türk sporcular, Paralimpik Oyunları’nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak 23. sırada yer aldı. Tokyo 2020'de 45. sırada bulunan Türkiye, bu kez tarihi bir başarıya imza attı.

En Fazla Madalya Alan 15. Ülke

Paris 2024'te Türkiye, 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15. ülke konumuna yükseldi. Tokyo 2020'de 25. sırada olan Türkiye, toplam 28 madalyayla önemli bir başarıya imza atmıştı.

Madalya Sıralamasında Zirve

Madalya sıralamasında yine zirve, Çin’in oldu. Çin, toplamda 220 madalya (94 altın, 76 gümüş, 50 bronz) ile birinci sırayı aldı. Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken, 67 ülke altın madalya kazandı.

Madalya Sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasındaki ilk 10 ülke ve Türkiye'nin sırası aşağıdaki gibidir:

  • 1- Çin - 94 Altın, 76 Gümüş, 50 Bronz (220 Toplam)
  • 2- Büyük Britanya - 49 Altın, 43 Gümüş, 11 Bronz (124 Toplam)
  • 3- ABD - 36 Altın, 42 Gümüş, 27 Bronz (105 Toplam)
  • 4- Hollanda - 27 Altın, 17 Gümüş, 12 Bronz (56 Toplam)
  • 5- Brezilya - 25 Altın, 26 Gümüş, 38 Bronz (89 Toplam)
  • 6- İtalya - 24 Altın, 15 Gümüş, 42 Bronz (71 Toplam)
  • 7- Ukrayna - 22 Altın, 28 Gümüş, 32 Bronz (82 Toplam)
  • 8- Fransa - 19 Altın, 28 Gümüş, 27 Bronz (79 Toplam)
  • 9- Avustralya - 18 Altın, 27 Gümüş, 26 Bronz (63 Toplam)
  • 10- Japonya - 14 Altın, 10 Gümüş, 17 Bronz (41 Toplam)
  • 23- Türkiye - 6 Altın, 10 Gümüş, 12 Bronz (28 Toplam)

Türkiye'nin bu önemli başarısı, sporun gücünü ve sporcuların özverisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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