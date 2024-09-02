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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Uğurcan Özer 6. Oldu

Uğurcan Özer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para triatlon PTS5 kategorisinde 6. olarak önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 14:57
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Uğurcan Özer 6. Oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te heyecan verici anlara ev sahipliği yapıyor. Milli sporcu Uğurcan Özer, para triatlon PTS5 kategorisinde gösterdiği performansla dikkat çekti.

Yarışın Detayları

Pont Alexandre'de gerçekleştirilen triatlon yarışlarında Uğurcan, erkekler PTS5 sınıfında mücadele etti. 750 meter yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 4,35 kilometre koşu etaplarının tamamlandığı parkuru 1 saat 1 dakika 17 saniyelik derecesiyle bitirerek 6. sırada yer aldı.

Podyumda Kimler Vardı?

Yarışta altın madalya ABD'li sporcu Chris Hammer, gümüş madalya Brezilyalı Ronan Cordeiro ve bronz madalya ise Alman Martin Schulz tarafından kazanıldı.

Uğurcan Özer'in bu üstün performansı, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.

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