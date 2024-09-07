Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Onur Taştan Repesaj Maçına Çıkıyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Devam Ediyor
2024 Paralimpik Oyunları, Paris'te düzenlenirken, judoda erkekler +90 kilo J1 kategorisinde milli sporcu Onur Taştan, repesaj maçı için hazırlık yapıyor.
Çeyrek Final Mücadelesi
Champ-de-Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında Onur Taştan, çeyrek finalde Moğolistan'dan Ganbat Dashtseren ile karşılaştı. Müsabakayı 10-0 kaybederek bronz madalya umudunu sürdürmek amacıyla yeni bir mücadeleye çıkacak.
Repesaj Maçı
Milli sporcumuz Onur Taştan, bugün Kazakistan'dan Yerlan Utepov ile karşılaşarak, bronz madalya iddiasını devam ettirmek isteyecek. Tüm Türkiye, Onur'un bu zorlu mücadelede başarılı olmasını bekliyor.