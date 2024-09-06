Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Recep Çiftçi'nin Mücadelesi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Judo Mücadelesi
2024 Paris Paralimpik Oyunları kapsamında, judo branşında erkekler 72 kilo J2 kategorisinde milli judocu Recep Çiftçi, son 16 turunda zor bir rakip ile karşılaştı.
Son 16 Turunda Karşılaştığı Rakip
Recep Çiftçi, Champ-de-Mars Arena’da düzenlenen judo müsabakalarında Romanyalı Daniel Vargoczki ile karşı karşıya geldi.
Maçın Sonucu
Maçta, milli sporcumuz Recep Çiftçi, rakibine 10-0 mağlup olarak yarışı sonlandırmak zorunda kaldı. Bu sonuçla birlikte Çiftçi, Tokyo'daki umutlarını Paris'te gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadı.