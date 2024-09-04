Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Sadık Savaş Çeyrek Finalde Elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Başlıyor

2024 Paralimpik Oyunları, dünya genelinden sporcuları bir araya getirerek heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Özellikle para okçuluk branşında yapılan müsabakalar, dikkat çekici performanslara ev sahipliği yapmaktadır.

Sadık Savaş'ın Mücadelesi

Milli para okçumuz Sadık Savaş, erkekler klasik yay kategorisinde çeyrek finalde mücadele etti. Invalides'te gerçekleştirilen karşılaşmada, Sadık Savaş, İranlı okçu Mohammed Reza Arab Ameri ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucunda Sadık, rakibine 6-0 yenilerek bireysel yarışmaya veda etti. Bu sonuçla birlikte Sadık Savaş, Paralimpik Oyunlar'ındaki bireysel serüvenine son vermiş oldu.

Karışık Takımda Mücadelesi Devam Ediyor

Ancak Sadık Savaş'ın mücadelesi burada sona ermedi. Milli sporcumuz, karışık takım kategorisinde mücadele etmeye devam edecek. Sadık'ın takımı, bu alanda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.