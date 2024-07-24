Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024'te Hamza Bakır'ın Madalya Hedefi

Hamza Bakır, Paris 2024 Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor. Rıza Kayaalp'ın yerini almanın sorumluluğunun bilincinde.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:17
Paris 2024'te Hamza Bakır'ın Madalya Hedefi

Hamza Bakır, Paris 2024'te Hedef Madalya

Halil İbrahim Avşar - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş alanında Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil edecek olan Hamza Bakır, madalyayla dönmeyi planladığını dile getirdi. 23 yaşındaki sporcu, bu süreçte büyük bir sorumluluk hissettiğini belirtti.

Devraldım Bayrağı En İyi Şekilde Temsil Edeceğim

12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu ile 3 olimpiyat madalyası bulunan Rıza Kayaalp'in yerini almak üzere performans gösterecek olan Hamza, "Devraldığım bayrağı, en iyi şekilde temsil edeceğim. Madalyayla ülkeme dönmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Sorumluluklarımızın Farkındayız

Rıza Kayaalp'in geçici yasak nedeniyle oyundan çekilmesinin ardından, Hamza Bakır, "Sorumluluğu tabii ki üzerimizde. Ama biz bildiğimiz, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yine en iyi şekilde işimizi yapıp, ülkemize iyi neticelerle dönmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Her Duruma Hazırız

Olimpiyat öncesinde kafile listesine dahil edilen Hamza, "Sporcu olduğumuz için her zaman, her duruma karşı hazırız. Ancak böyle bir durumun olacağını beklemiyorduk. Elimizden geleni yapacağız,” dedi.

İlk Kez Olimpiyatlarda

Alt yaş gruplarında birçok başarı elde ettiğini vurgulayan Hamza, "Bu, büyükler düzeyinde katılacağım en üst seviye organizasyon. Madalya hedefimizle buradan en iyi sonuçlarla dönmeyi amaçlıyorum. Bizim işimiz gezmek değil, tatil için gitmiyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Kayaalp, rahatsızlığı dolayısıyla kullandığı ilaç nedeniyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesinde bulunan bir madde yüzünden lisansının geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Hamza Bakır, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Paris 2024 kadrosuna dahil edildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil edecek Hamza Bakır, AA...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil edecek Hamza Bakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil edecek Hamza Bakır, AA...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil edecek Hamza Bakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?