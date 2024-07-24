Paris 2024'te Hamza Bakır'ın Madalya Hedefi

Hamza Bakır, Paris 2024'te Hedef Madalya

Halil İbrahim Avşar - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş alanında Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil edecek olan Hamza Bakır, madalyayla dönmeyi planladığını dile getirdi. 23 yaşındaki sporcu, bu süreçte büyük bir sorumluluk hissettiğini belirtti.

Devraldım Bayrağı En İyi Şekilde Temsil Edeceğim

12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu ile 3 olimpiyat madalyası bulunan Rıza Kayaalp'in yerini almak üzere performans gösterecek olan Hamza, "Devraldığım bayrağı, en iyi şekilde temsil edeceğim. Madalyayla ülkeme dönmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Sorumluluklarımızın Farkındayız

Rıza Kayaalp'in geçici yasak nedeniyle oyundan çekilmesinin ardından, Hamza Bakır, "Sorumluluğu tabii ki üzerimizde. Ama biz bildiğimiz, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yine en iyi şekilde işimizi yapıp, ülkemize iyi neticelerle dönmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Her Duruma Hazırız

Olimpiyat öncesinde kafile listesine dahil edilen Hamza, "Sporcu olduğumuz için her zaman, her duruma karşı hazırız. Ancak böyle bir durumun olacağını beklemiyorduk. Elimizden geleni yapacağız,” dedi.

İlk Kez Olimpiyatlarda

Alt yaş gruplarında birçok başarı elde ettiğini vurgulayan Hamza, "Bu, büyükler düzeyinde katılacağım en üst seviye organizasyon. Madalya hedefimizle buradan en iyi sonuçlarla dönmeyi amaçlıyorum. Bizim işimiz gezmek değil, tatil için gitmiyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Kayaalp, rahatsızlığı dolayısıyla kullandığı ilaç nedeniyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesinde bulunan bir madde yüzünden lisansının geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Hamza Bakır, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Paris 2024 kadrosuna dahil edildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil edecek Hamza Bakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil edecek Hamza Bakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.