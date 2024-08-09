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Paris 2024'te Kano Sprint Kayak Kategorisi Madalyaları Sahiplerini Buldu

Yeni Zelanda, kadınlar çift kano sprint 500 metrede altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:54
Paris 2024'te Kano Sprint Kayak Kategorisi Madalyaları Sahiplerini Buldu

Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint kayak kategorisinin kadınlar çift 500 metre finali yapıldı. Vaires-sur-Marne Nautical sahasında gerçekleşen bu heyecan dolu yarışta, Yeni Zelanda sporcuları Lisa Carrington ve Alicia Hoskin altın madalyanın sahibi oldular.

Madalyalar Dağıldı

Macaristan ekibi, Tamara Csipes ve Alida Dora Gazso ile gümüş madalya kazandı. Bu yarışta, Almanya'nın Paulina Paszek ve Jule Marie Hake ile birlikte, başka bir Macar ikilisi Noemi Pupp ve Sara Fojt, bronz madalyayı paylaşarak iyi bir performans sergiledi.

Kano sprint kayak yarışları, izleyicilere büyük bir heyecan sunarken, sporcular arasında da dostane bir rekabete sahne oldu. Paris 2024'teki bu başarılı yarışma, kano sporunun gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.

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