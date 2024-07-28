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Paris 2024'te Madalya Hedefleyen Türk Cimnastikçiler

Ferhat Arıcan ve Adem Asil, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya hedefi ile hazırlıklara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:07
Paris 2024'te Madalya Hedefleyen Türk Cimnastikçiler

Türk Cimnastikçiler Paris 2024 İçin Umutlu

Türk cimnastiğinin tek olimpiyat madalyalı ismi Ferhat Arıcan, ikinci olimpiyat madalyasını kazanma arzusunu dile getirdi. Adem Asil ise, finale kalmanın yanı sıra madalya için mücadele edeceklerini belirtti.

Eleme Sonuçları

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen Bercy Arena organizasyonunda, Ferhat Arıcan ve Adem Asil, artistik cimnastik erkekler takım ve bireysel alet elemelerinde başarılı olarak finale yükseldiler.

Elemelerin ardından Adem Asil, halka aletinde 14.866 puanla 5. sırayı alırken; Ferhat Arıcan da paralel barda 15.033 puanla 7. oldu.

Ferhat Arıcan'ın Açıklamaları

Milli sporcu Ferhat Arıcan, AA muhabirine verdiği demeçte, Tokyo 2020'de elde ettiği başarıdan sonra tekrar finale kaldığı için mutlu olduğunu ifade etti. "Ailelerimiz ve halkımızın desteği çok önemli." diyerek, daha iyi bir performans sergileme konusunda umutlu olduğunu vurguladı. "İkinci olimpiyat madalyamı kazanmayı çok istiyorum," şeklinde konuştu.

Adem Asil'in Hedefi

Adem Asil ise, yaptığı serinin finale kalması için yeterli olduğunu belirtti ve finalde daha az hata yapmanın önemli olduğunu söyledi. "Cimnastikte finallerde en az hata yapan madalyayı kazanır. Ben ve Ferhat inşallah en az hatayı yaparız." dedi.

Adem, takım olarak finale kalamadıkları için üzüntü duyduklarını, ancak her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı.

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