Paris 2024: Türk Okçular Madalya Peşinde!

PARİS 2024'E DOĞRU

Türkiye, okçulukta 4 milli sporcusuyla madalya peşinde!

26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, klasik yay kategorisinde mücadele edecek. Erkeklerde Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, olimpiyat tarihinde madalya için yarışacak. Bu trio, klasik yay erkekler takım müsabakalarında da yer alacak.

İlk Olimpiyat Deneyimi

Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, bu önemli organizasyonda ilk defa olimpiyat deneyimi yaşayacak. Ayrıca, kadınlar klasik yay kategorisinde tek kota almayı başaran Elif Berra Gökkır, Almanya’nın Essen kentinde yapılan Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde bronz madalya kazanarak Paris 2024'e katılma hakkı elde etti. 17 yaşındaki Elif, olimpiyatlarda mücadele edecek ilk genç sporcular arasında bulunuyor.

Tarihi Başlangıç

Türkiye, okçuluk branşında ilk defa Los Angeles 1984’te temsil edildi ve o dönem İzzet Avcı, Kemal Erener ve Tülin Cavlı, ilk olimpik milli sporcular oldu. Sonrasında, okçular ikinci kez Seul 1988’de, tam kadro katılım sağladı. Ancak, 1996 ve 2000 olimpiyatlarında bronz madalya şansı elde edemediler. Atlanta 1996’da Elif Altınkaynak, kadınlar klasik yayda dördüncü oldu.

Tokyo 2020'deki Başarılar

Türkiye'nin okçuluk tarihindeki tek olimpiyat madalyası Tokyo 2020'de Mete Gazoz sayesinde kazanıldı. COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında düzenlenen bu organizasyonda, Gazoz İtalyan Mauro Nespoli’yi yenerek altın madalyaya ulaştı. Bu başarı, Türk okçuluk tarihinin en büyük başarısı olarak kayıtlara geçti.

Paris 2024'teki Olabilecek Hedefler

Mete Gazoz, Paris 2024'teki en önemli madalya umutlarından biri olarak öne çıkıyor. Şu anda kadrodaki sporcuların olimpiyat tecrübesi ve yaşı ise şu şekilde: