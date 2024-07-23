Paris 2024 Yaz Olimpiyatları İçin Sporcular Uğurlandı

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na Uğurlama Töreni

Türkiye'nin temsilcileri, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Teşekkür ve İnanıyoruz Mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, "İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Olağanüstü bir heyecan içindeyiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Paris’te zirveyi zorlayacağımıza inanıyorum," diyerek, sporculara başarılar diledi.

Sporculardan Beklentiler ve Hedefler

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Heyecanlıyız, hazırız. Elimizden geleni yaparak güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz," şeklinde duygularını ifade etti. Diğer boksör Buse Naz Çakıroğlu ise, "Her branşta madalya kazanabilecek sporculara sahibiz," diyerek gelecek için umutlu olduğunu belirtti.

Sporculara Destek ve Hedeflenen Başarılar

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Sporculara her türlü desteği verdik. Madalyalar alacağımıza canı gönülden inanıyorum. Çocuklarımız bunu hak ediyor," dedi.

Özel Uçakla Paris'e Uçuş

Törenin ardından, millî sporcular, Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Paris'e hareket etti. Bunun yanı sıra, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın olimpiyat temsilcilerini de aynı salonda uğurladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.