Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları İçin Sporcular Uğurlandı

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için 'Team Türkiye' kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Başarı için umutlar yüksek.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:29
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları İçin Sporcular Uğurlandı

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na Uğurlama Töreni

Türkiye'nin temsilcileri, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Teşekkür ve İnanıyoruz Mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, "İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Olağanüstü bir heyecan içindeyiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Paris’te zirveyi zorlayacağımıza inanıyorum," diyerek, sporculara başarılar diledi.

Sporculardan Beklentiler ve Hedefler

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Heyecanlıyız, hazırız. Elimizden geleni yaparak güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz," şeklinde duygularını ifade etti. Diğer boksör Buse Naz Çakıroğlu ise, "Her branşta madalya kazanabilecek sporculara sahibiz," diyerek gelecek için umutlu olduğunu belirtti.

Sporculara Destek ve Hedeflenen Başarılar

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Sporculara her türlü desteği verdik. Madalyalar alacağımıza canı gönülden inanıyorum. Çocuklarımız bunu hak ediyor," dedi.

Özel Uçakla Paris'e Uçuş

Törenin ardından, millî sporcular, Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Paris'e hareket etti. Bunun yanı sıra, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın olimpiyat temsilcilerini de aynı salonda uğurladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun