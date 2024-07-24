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Paris 2024 Yolculuğu: Milli Yüzücüler İlk Madalya İçin Havuzda

Türk yüzücüler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya için mücadele edecekler.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:27
Paris 2024 Yolculuğu: Milli Yüzücüler İlk Madalya İçin Havuzda

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Hazırlık

Milli yüzücüler, Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırmak üzere havuza çıkıyor. Yüzme yarışlarının 27 Temmuz tarihinde başlayıp 4 Ağustos tarihinde sona ermesi planlanıyor.

Yarışların Detayları

La Defense Arena'da gerçekleştirilecek olan yüzme yarışlarına Türkiye, toplamda 8 sporcu ile katılacak. Maraton yüzme etkinlikleri Pont Alexandre'da, senkronize yüzme yarışları ise Aquatics Centre'da düzenlenecek. Yüzme branşında erkekler ve kadınlar için toplam 17 farklı kategoride madalya için mücadele verilecek ve toplam 852 sporcu etkinliklerde yer alacak.

Türkiye'nin Temsilcileri

Türkiye'yi havuzda temsil edecek sporcular şunlardır: Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin, ve Berke Saka. Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest, Berkay Ömer Öğretir 100 metre kurbağalama, Kuzey Tuncelli 800 ve 1500 metre serbest, Berke Saka ise 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışık müsabakalarında mücadele edecek. Kadın sporcularımız ise 4x200 metre serbest bayrak takımında yer alacak.

Tarihsel Bir Başlangıç

Türkiye, Olimpiyat tarihindeki yüzme branşında henüz madalya kazanamadı. Ülkemiz, erkekler kategorisinde ilk temsilciyi Roma 1960 Olimpiyatları'nda, kadınlar kategorisinde ise Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda göndermiştir.

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