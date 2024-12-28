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Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko Maçı 3 Mart'ta Oynanacak

THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, 3 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:10
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko Maçı 3 Mart'ta Oynanacak

Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko Maçı Tarih Belli Oldu

THY Avrupa Ligi'nde, 17. haftada gerçekleşmesi planlanan Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, ev sahibi takım oyuncularının hastalığından ötürü ertelenmişti. Ertelene karşılaşmanın yeni tarihi 3 Mart 2024 olarak belirlendi.

Müsabaka Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi tarafından ev sahibi takımda yaşanan salgın nedeniyle ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşması, 3 Mart Pazartesi günü Adidas Arena'da oynanacaktır." ifadesine yer verildi.

Karşılaşmanın ertelenmesinin sebebi, Paris Basketbol'un yaşadığı salgın dolayısıyla, oyuna katılabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi olarak belirtildi. Avrupa Ligi kuralları gereği, bu durumda maçların ertelenmesi gerekiyor.

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