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Paris'te Paralimpik Oyunlarının Açılışı

Paris Concorde Meydanı'nda paralimpik oyunların 17. açılış töreni gerçekleştirilecek. 65 bin seyirci katılacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:07
Paris'te Paralimpik Oyunlarının Açılışı

Paris'te Paralimpik Oyunlarının Açılışı

Engelli sporcular için düzenlenen paralimpik oyunlarının 17'incisi, Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Concorde Meydanı'nda yapılacak. Tören, 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında gerçekleştirilecek.

Tören Detayları

Yarının tarihi açılış töreni, saat 21:00'de başlayacak ve etkinliği 65 bin seyirci takip edecek. Törende para sporcuları dünya genelinden madalya için mücadele edecek.

İlk Müsabakalar 29 Ağustos'ta

Oyunlar 29 Ağustos Perşembe günü ilk müsabakalarla start alacak. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4 binden fazla sporcu 22 branşta rekabet edecek ve toplam 542 madalya dağıtılacak.

Ev Sahibi Tesisler

18 tesiste gerçekleştirilecek müsabakalar, yaz olimpiyatlarında da kullanılan alanlarda yapılacak. Ancak, yol bisikleti ve atletizm maratonu farklı noktalarda organize edilecek.

Türkiye'nin Katılımı

Türkiye, paralimpik oyunlarına tarihindeki en yüksek sporcu kadrosuyla katılıyor. 94 milli sporcudan 48'i kadın, 46'sı erkek olmak üzere 15 branşta madalya mücadelesi verecekler.

Tarihi Başarılar

Türkiye, bugüne dek 38 madalya kazandı. Bu madalyalardan 8'i altın, 10'u gümüş ve 20'si bronz. Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk ile milli halterci Nazmiye Muslu Muratlı, tarihteki en başarılı sporcular arasında yer alıyor.

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