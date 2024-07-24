Parisc'de Türkiye Judoda Madalya Arayışında

PARİS 2024'E DOĞRU: TÜRKİYE JUDODA MADALYA HEDEFİ

Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Temmuz - 3 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan olympic oyunlar, Türkiye'yi judoda 24 yıllık bir özlemle karşı karşıya getiriyor. Türkiye, bu önemli organizasyonda Tuğçe Beder, Fidan Ögel, Kayra Özdemir, Salih Yıldız gibi 8 judocuyla temsil edilecek.

Judonun Tarihi ve Türkiye'nin Süreci

Joshua Klein'e göre, judo branşı ilk olarak 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda yer aldı. 1968'de Mexico City'den çıkarıldıktan sonra, 1972 Münih Olimpiyatları'na döndü ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak madalya dağıtılmaya devam etti.

Yeni Yüzler ve Tecrübeler

Türkiye judo ekibinde mücadele edecek 8 judocudan 5'i olimpiyat sahnesinde ilk kez yer alacak. 3. kez olimpiyatlarda yer alacak olan Kayra Özdemir ile birlikte, Vedat Albayrak ve Mihael Zgank ikinci deneyimlerini yaşayacaklar. En genç sporcu İbrahim Tataroğlu, babası Selim Tataroğlu'nun izinden giderek, olimpiyatlarda judo yapma fırsatını yakalıyor.

Tarihi Madalyalar

Türkiye judoda daha önce yalnızca 2 madalya kazandı. İlk madalya, 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda kadınlar kategorisinde Hülya Şenyurt'un bronz madalyasıyla geldi. Diğeri ise 2000 Sydney Olimpiyatları'nda Hüseyin Özkan'ın kazandığı altın madalyayla tarihe geçti. 24 yıl aradan sonra Türkiye, Paris 2024'te tekrar madalya kürsüsüne çıkmak için mücadele ediyor.