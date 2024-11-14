Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, İlk Dünya Şampiyonası İçin Hazır

Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, İddialı Bir Başlangıç Yapacak

Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, Japonya'nın ev sahipliğinde 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Dünya Parkur Şampiyonası'na madalya hedefiyle katılmaya hazırlanıyor. İlk kez düzenlenecek olan bu uluslararası organizasyon için Mersin Cimnastik Salonu'nda kampa giren milli sporcular, antrenmanlarını tamamladı.

Milli Sporcular ve Hazırlık Süreci

Şampiyonaya asil olarak katılacak milli sporcular Mirza Ali Dölek ve İrem Acımış, yedek sporcular Ela Dönmez ve Batuhan Küçükmustafa ile birlikte, Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay ve milli antrenörler Ethem Süt ile Cem Okan Adal yönetiminde yoğun bir şekilde hazırlandılar.

Bahadır Altay: Hedeflerimiz Büyük

Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya uzun süredir hazırlandıklarını ve başarıya odaklanarak çalıştıklarını belirtti. Altay, "Gençlerde ilk kez düzenlenecek bu şampiyona bölgesel bir tecrübe kazanma fırsatı sunacak. Hedeflerimiz büyük; geçen yıl büyüklerde finali kaçırdık ve bu bizi daha da motive etti. Madalyayla döneceğiz," dedi.

Sporculardan Hedef Madalya

Milli sporcu Mirza Ali Dölek, parkur dalında profesyonel bir şekilde 3 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Birincilik hedefim var. Antrenmanlarıma yoğun bir şekilde devam ediyorum. Ülkemizi temsil edeceğim için çok mutluyum," dedi.

İrem Acımış ise, Türkiye'yi temsil edecek olmaktan onur duyduğunu ve en iyi sonuçları almak için sıkı bir çalışma sürecinden geçtiklerini belirtti. İrem, "Hedefimiz final değil, madalya. Kendimize inanıyoruz ve orada gücümüzü göstereceğiz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.