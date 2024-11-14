DOLAR
34,36 -0,05%
EURO
36,31 0,02%
ALTIN
2.825,14 0,63%
BITCOIN
3.118.079,66 -0,75%

Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, İlk Dünya Şampiyonası İçin Hazır

Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek ilk Dünya Şampiyonası’na madalya hedefiyle katılıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:40
Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, İlk Dünya Şampiyonası İçin Hazır

Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, İddialı Bir Başlangıç Yapacak

Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, Japonya'nın ev sahipliğinde 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Dünya Parkur Şampiyonası'na madalya hedefiyle katılmaya hazırlanıyor. İlk kez düzenlenecek olan bu uluslararası organizasyon için Mersin Cimnastik Salonu'nda kampa giren milli sporcular, antrenmanlarını tamamladı.

Milli Sporcular ve Hazırlık Süreci

Şampiyonaya asil olarak katılacak milli sporcular Mirza Ali Dölek ve İrem Acımış, yedek sporcular Ela Dönmez ve Batuhan Küçükmustafa ile birlikte, Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay ve milli antrenörler Ethem Süt ile Cem Okan Adal yönetiminde yoğun bir şekilde hazırlandılar.

Bahadır Altay: Hedeflerimiz Büyük

Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya uzun süredir hazırlandıklarını ve başarıya odaklanarak çalıştıklarını belirtti. Altay, "Gençlerde ilk kez düzenlenecek bu şampiyona bölgesel bir tecrübe kazanma fırsatı sunacak. Hedeflerimiz büyük; geçen yıl büyüklerde finali kaçırdık ve bu bizi daha da motive etti. Madalyayla döneceğiz," dedi.

Sporculardan Hedef Madalya

Milli sporcu Mirza Ali Dölek, parkur dalında profesyonel bir şekilde 3 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Birincilik hedefim var. Antrenmanlarıma yoğun bir şekilde devam ediyorum. Ülkemizi temsil edeceğim için çok mutluyum," dedi.

İrem Acımış ise, Türkiye'yi temsil edecek olmaktan onur duyduğunu ve en iyi sonuçları almak için sıkı bir çalışma sürecinden geçtiklerini belirtti. İrem, "Hedefimiz final değil, madalya. Kendimize inanıyoruz ve orada gücümüzü göstereceğiz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Galibiyete Taşıdı: Double-Double Performansı!
2
Ergan Dağı'nda Kar Tutumunu Arttırmak İçin Çim Çalışmaları Başladı
3
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile Karşılaşacak
4
Fenerbahçe, Zenit'i Ağırlayacak: Bilet Fiyatları Belli Oldu
5
Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, İlk Dünya Şampiyonası İçin Hazır
6
Trendyol Süper Lig'de Galibiyet Başına 4,95 Milyon Lira Kazanılıyor
7
Türkiye Liglerinde 7 Takım Yenilmezliğini Koruyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak