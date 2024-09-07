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Pasha Group Fenerbahçe Beko'nun Yeni Sponsoru

Pasha Group, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın forma önü sponsoru olarak anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:39
Pasha Group Fenerbahçe Beko'nun Yeni Sponsoru

Pasha Group, Fenerbahçe Beko Sponsoru Oldu!

Türkiye turizm sektörüyle öne çıkan Pasha Group, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile yeni bir sponsorluk anlaşması yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Açıklama ve Detaylar

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı duyuruda, Pasha Group'un, Fenerbahçe Beko'nun forma önü sponsoru olduğu bilgisi verildi. Bu anlaşma ile birlikte, takımın formasında Pasha'nın logosu, mevcut isim sponsoru Beko ile birlikte yer alacak.

Önceki Sponsorluklar

Daha önce Fenerbahçe futbol takımının da sponsoru olan Pasha Group, bu yeni anlaşmayla birlikte spor kulübüyle olan ilişkisini daha da güçlendirmiş oldu.

Fenerbahçe’nin büyüyen markası ve Pasha Group'un sektördeki deneyiminin bir araya gelmesi, her iki taraf için de kazan-kazan durumu yaratıyor.

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