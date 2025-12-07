Patnos'ta Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen öğretmenler arası futbol turnuvası İlçe Stadı Kapalı Halı Sahası'nda başladı; takımlar dostluk ve fair-play ruhuyla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:42
Ağrı’nın Patnos ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Futbol Turnuvası, İlçe Stadı Kapalı Halı Sahası’nda başladı.

Farklı okullardan oluşturulan takımlar, turnuvanın ilk düdüğüyle birlikte sahaya çıkarak mücadeleye başladı.

Turnuvanın açılışını Patnos İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alparslan gerçekleştirdi. Alparslan, turnuvanın öğretmenler arasında dostluk, dayanışma ve spor kültürünü güçlendireceğini belirterek tüm takımlara başarılar diledi.

Maçlar büyük bir heyecan ve fair-play ruhuyla devam ediyor; öğretmenlerin sahadaki performansı dikkat çekiyor.

Turnuvanın günler boyunca süreceği ve final karşılaşmasıyla tamamlanacağı bildirildi.

