Paulo Fonseca 9 Ay Sonra Lyon'un Başında

Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te verilen 9 aylık cezasının sona ermesiyle bugün TSİ 22.45'teki Lorient maçında Lyon'un başında olacak.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:28
Disiplin cezasının sona ermesiyle Portekizli teknik adam Lorient karşılaşmasında kulübede yer alacak

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te Brest maçında hakeme yönelik hareketi nedeniyle verilen 9 aylık cezasının sona ermesiyle bugün oynanacak Lorient karşılaşmasıyla birlikte kulübeye dönecek.

Fonseca, bugün TSİ 22.45'te oynanacak Lorient maçında takımının başında olacak. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam sahadaki yerini alabilecek.

52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1'de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.

