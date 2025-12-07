Paulo Fonseca 9 Ay Sonra Lyon'un Başında
Disiplin cezasının sona ermesiyle Portekizli teknik adam Lorient karşılaşmasında kulübede yer alacak
Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te Brest maçında hakeme yönelik hareketi nedeniyle verilen 9 aylık cezasının sona ermesiyle bugün oynanacak Lorient karşılaşmasıyla birlikte kulübeye dönecek.
Fonseca, bugün TSİ 22.45'te oynanacak Lorient maçında takımının başında olacak. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam sahadaki yerini alabilecek.
52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1'de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.
OLYMPİQUE LYON TEKNİK DİREKTÖRÜ PAULO FONSECA (ARŞİV)