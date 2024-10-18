Pedrinho'nun Frikik Golleri Konyaspor'u Şekillendiriyor

Pedrinho'dan Konyaspor'a Önemli Katkı

Süper Lig'in 8. haftasında etkileyici bir performans sergileyen Pedrinho, bu süreçte iki frikik golü de dahil olmak üzere toplamda 3 gol attı. Konyaspor'da forma giyen Pedrinho, gelecekte de takımına katkı sunma arzusunda olduğunu vurguladı.

Adaptasyon Süreci ve Hedefleri

Konyaspor'un sezon başında CSKA 1848'den kadrosuna kattığı 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Pedro Henrique Oliveira dos Santos olarak bilinen Pedrinho, kısa sürede hem kente hem de Türk futbolu'na alıştı. Kasımpaşa ve Bodrumspor karşısında serbest vuruşlardan kaydettiği gollerle dikkatleri üzerine çeken Pedrinho, ayrıca Samsunspor deplasmanında kritik bir golle 3 puanın sahibi oldu.

Frikik İstatistikleri ve Takım Hedefleri

Brezilyalı oyuncu, kullandığı 5 frikitten 2'sini gole çevirebilirken, ikisinde ise kaleciyi geçemedi. Yüksek isabet oranıyla dikkat çeken Pedrinho, tehlikeli bölgelerde kazanılan serbest vuruşlarda taraftarını heyecanlandırıyor.

Taraftar ve Şehirle Olan Bağları

Pedrinho, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'ye büyük beklentilerle geldiğini belirtti. Konyaspor'un etkileyici taraftarının ve stadının kendisine büyük motivasyon sağladığını ifade etti. "Burada olabildiğince evde zaman geçiriyorum. Kebap, sevdiğim bir yemek. Konya, sakin bir şehir ve burada tanınmış olmaktan memnunum," dedi.

Takım Arkadaşlarıyla Birliktelik

Takım arkadaşlarıyla olan uyumun da altını çizen Pedrinho, "Çok güçlü, sıkı çalışan bir oyuncu grubumuz var. Hepimiz bir dayanışma ortamındayız ve takım hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Beşiktaş maçından da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

Konyaspor'da 8 haftada 3 gol 1 asistle katkı sağlayan Pedrinho, takımına katkı vermeye devam etmek istediğini belirtti.

Konyaspor'da 8 haftada 3 gol 1 asistle katkı sağlayan Pedrinho, takımına katkı vermeye devam etmek istediğini belirtti.

Konyaspor'da 8 haftada 3 gol 1 asistle katkı sağlayan Pedrinho, takımına katkı vermeye devam etmek istediğini belirtti.