Pekin Maratonu'nda Zaferler

2024 Pekin Maratonu Sonuçları

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen 2024 Pekin Maratonu, sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışın erkekler kategorisinde Etiyopyalı Lemi Berhanu Hayle, 2 saat 9 dakika 16 saniyelik derecesiyle birinci olarak zafere ulaştı. Kenyalı Bethwel Kibet Chumba ikinci sırayı alırken, Çinli Çın Tienyü ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kadınlar Kategorisi

Kadınlarda ise Kenyalı Vicoty Chepngeno, 2 saat 21 dakika 56 saniyelik süresiyle yarışı kazanarak ipi göğüsledi. Etiyopyalı Rahma Tusa ikinci, Kenyalı Angela Jemesunde Tanui ise üçüncü olarak yarışa damga vurdu.

Yarış Parkuru ve Katılımcılar

Tüm bu mücadeleler, başkentteki Tienanmın Meydanı'ndan başlayarak şehrin kuzeyinde yer alan Olimpiyat Parkı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik parkurda gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık 30 bin koşucunun katıldığı bu büyük etkinlik, Pekin Maratonu'nun 1981'den bu yana süregelen geleneğini sürdürdüğünü göstermekte.

Kovid-19 Etkisi

Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında iptal edilen maraton, 2022 ve 2023 yıllarında yine normal düzenine dönüş yaparak koşucuları bir araya getirmişti.