DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.346.455,09 1,59%

Pekin Maratonu'nda Zaferler

2024 Pekin Maratonu'nda erkeklerde Hayle, kadınlarda Chepngeno birincilik elde etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:50
Pekin Maratonu'nda Zaferler

2024 Pekin Maratonu Sonuçları

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen 2024 Pekin Maratonu, sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışın erkekler kategorisinde Etiyopyalı Lemi Berhanu Hayle, 2 saat 9 dakika 16 saniyelik derecesiyle birinci olarak zafere ulaştı. Kenyalı Bethwel Kibet Chumba ikinci sırayı alırken, Çinli Çın Tienyü ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kadınlar Kategorisi

Kadınlarda ise Kenyalı Vicoty Chepngeno, 2 saat 21 dakika 56 saniyelik süresiyle yarışı kazanarak ipi göğüsledi. Etiyopyalı Rahma Tusa ikinci, Kenyalı Angela Jemesunde Tanui ise üçüncü olarak yarışa damga vurdu.

Yarış Parkuru ve Katılımcılar

Tüm bu mücadeleler, başkentteki Tienanmın Meydanı'ndan başlayarak şehrin kuzeyinde yer alan Olimpiyat Parkı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik parkurda gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık 30 bin koşucunun katıldığı bu büyük etkinlik, Pekin Maratonu'nun 1981'den bu yana süregelen geleneğini sürdürdüğünü göstermekte.

Kovid-19 Etkisi

Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında iptal edilen maraton, 2022 ve 2023 yıllarında yine normal düzenine dönüş yaparak koşucuları bir araya getirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri, Atlı Cirit 1. Lig Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
2
Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
3
Hami Mandıralı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Oldu
4
Rize Kaçkar Dağları, UTMB Dünya Serisi'ne Ev Sahipliği Yapacak
5
Çaykur Rizespor, Antalyaspor ile Sahasında Mücadele Edecek
6
Galatasaray'ın Süper Lig'deki Rakipleriyle Karşılaşma İstatistikleri
7
Pekin Maratonu'nda Zaferler

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor