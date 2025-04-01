Pelicans'ta Williamson ve McCollum Sezonu Kapattı

New Orleans Pelicans'ta Zorlu Dönem

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans, sezonun sonlarına yaklaşırken büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Süperstar Zion Williamson ve tecrübeli guard CJ McCollum, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı.

Williamson’ın Sakatiği Detayları

Pelicans’tan yapılan resmi açıklamaya göre, 19 Mart tarihinde Minnesota Timberwolves ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonrası Williamson'ın sırt kemiğinde ezilme meydana geldi. Bu ciddi sakatlık, genç yıldızın sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

McCollum’un Durumuna Dair Bilgiler

Bir diğer kayıp ise CJ McCollum oldu. 23 Mart tarihinde Detroit Pistons ile oynanan karşılaşmada sağ ayak kemiğinde ezilme tespit edilen McCollum'un da, bu sakatlık nedeniyle sezonu kapatması bekleniyor.

Puan Ortalamaları ve Performansları

Sezon boyunca önemli katkılar sağlayan Zion Williamson, 30 maçta ortalama 24,6 sayı ve 7,2 ribaunt istatistikleriyle dikkat çekti. CJ McCollum ise 56 maçta 21,1 sayı ortalaması ile takımının önemli bir parçası oldu.

Pelicans, bu sakatlıkların ardından playoff yarışında zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacak.