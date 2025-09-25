Pendikspor 4-1 Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig 7. Hafta

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti; Caner Erkin 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:17
Pendikspor 4-1 Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig 7. Hafta

Pendikspor 4-1 Sakaryaspor: Trendyol 1. Lig'de İddialı Zafer

Maçın özeti ve kritik anlar

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u net bir skorla 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, maç boyunca etkili bir hücum performansı sergileyerek rakibi karşısında üstünlüğünü korudu.

Karşılaşmanın sonucu Atko Grup Pendikspor: 4 - Sakaryaspor: 1 şeklinde tescillendi. Maçın detayları ve skor çizelgesi, taraftarlar ve lig takipçileri tarafından dikkatle izlendi.

Diskalifiye ve tartışmalı an

Müsabakada bir disiplin olayı da yaşandı: Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a yönelik tokat gerekçesiyle hakem Burak Demirkıran tarafından 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Bu karar, maçın seyrini ve Sakaryaspor'un oyun düzenini etkiledi.

Atko Grup Pendikspor'un galibiyeti, takımın lig sıralamasındaki iddiasını güçlendirirken; Sakaryaspor için maçın kırmızı kartlı anı, bu haftayı unutulmaz kılan gelişmelerden biri oldu.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Avrupa Ligi: İlk Hafta Tamamlandı — Lille 2-1 Brann
2
Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor 5-0 ile Liderliğini Sürdürdü — 7. Hafta Özeti
3
Galatasaray Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
4
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ayrılığını resmen açıkladı
5
Amed Sportif Faaliyetler 2-0 SMS Grup Sarıyer — Altıparmak: Takımımız oturuyor
6
Emin Müftüoğlu UCI Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi
7
Amed Sportif Faaliyetler 2-0 SMS Grup Sarıyer | Trendyol 1. Lig 7. Hafta

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim