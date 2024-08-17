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Pendikspor-Kocaelispor Maç Sonrası Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Kocaelispor, Pendikspor'u mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktörler Osman Özköylü ve Ertuğrul Sağlam maçın detaylarını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 00:13
Pendikspor-Kocaelispor Maç Sonrası Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Pendikspor-Kocaelispor Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrasında Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sahadan aldıkları galibiyetin önemli olduğunu ifade etti.

Ertuğrul Sağlam: "Sezona 2'de 2 ile Başlamak Güzel Oldu"

Pendik Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlam, "Pendikspor, geçen sezon Süper Lig'den şanssız bir şekilde düştü. Bu sezon iddialı bir takım olarak yoluna devam ediyorlar. Bizim amacımız, geçen haftaki galibiyetimizi daha da anlamlı hale getirmekti. Bu maç, önemli bir testti" şeklinde konuştu.

İlk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini belirten Sağlam, "Devre arasında rakibimizin risk alacağını tahmin ettim ve bu durumu avantaja çevirmemiz gerektiğini oyuncularımla paylaştım. İkinci yarıda baskı yedik ama biz de 'Bu maçı kaybetmeyeceğiz' dedik. Sonunda hak ettiğimiz galibiyeti yakaladık. Bu galibiyeti, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depremlerinde hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarlarına ve sevdalılarına armağan ediyorum. Sezona iyi başladık ve devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Osman Özköylü: "Kadro Derinliğimiz Zayıf"

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın ilk yarısında beklediklerinden uzak bir performans sergilediklerini dile getirdi. "İlk haftada maç oynayamamanın zorluğunu yaşadık. Kocaelispor, ligin en güçlü takımlarından biri. İlk yarıda bireysel hatalardan dolayı pozisyon verdik. Bu bizim oyun tarzımıza uymuyordu" dedi.

Osman Özköylü, ikinci yarıda sistem ve oyuncu değişiklikleri ile daha iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "İkinci yarıda daha iyi oynadık ve maçı kazanma şansı yakaladık. Ancak, iki basit hata sonucunda mağlup olduk. Kadro derinliğimizin zayıf olduğunu kabul ediyorum. Bu ligde tecrübeli oyunculara ihtiyaç var. Takımımızı güçlendirmek için daha fazla rekabetçi oyuncuya ihtiyacımız var" diye ekledi. Özköylü, ligin başında olduklarını ve toparlanarak gelecek maçlarda kazanmaya çalışacaklarını vurguladı.

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