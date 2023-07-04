Pendikspor Yeni Sezona Hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, yeni yayın dönemi hazırlıklarına Bolu'da başladı. Geçtiğimiz sezon göstermiş oldukları başarıların ardından Süper Lig'e çıkan Pendik ekibi, yeni yayın dönemi hazırlıkları çerçevesinde Abant Milli Parkı yolu üzerinde yer alan bir otelde kampa dahil oldu. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde 16 futbolcu ve teknik ekiple otele gelmiş olan kırmızı-beyazlı ekip, günde 2 antrenmanla yeni yayın dönemi hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, kondisyon çalışmalarını devam ettirdi.

Transferler Devam Ediyor

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yeni sezon için düşündükleri kadronun şekillenmesi için transferlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Transfer görüşmelerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Özköylü, kadrolarına daha fazla oyuncu katmayı planladıklarını ifade etti.

Antrenmanlarla Takımı Güçlendirmek

Teknik direktör Osman Özköylü, antrenmanlarla takımı daha başarılı noktalara taşıyacaklarını vurguladı. Oyuncuların tatilden dinlenme şansı bulamadığını belirten Özköylü, antrenman tempolarının zaman içinde artacağını ve takımın fiziksel ve taktiksel olarak daha iyi bir seviyeye geleceğini söyledi.

Ligde Kalıcı Olmak Hedefi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde kalıcı bir takım olmayı hedeflediklerini belirtti. Kalıcı olmanın sağlam bir yapı oluşturmayı gerektirdiğini söyleyen Özköylü, oyuncuların destekleyici bir rol üstlenmesinin önemine değindi.