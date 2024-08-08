Pepe Futbola Veda Etti: 41 Yaşında Emekliye Ayrıldı

Portekizli Stoper Pepe Sonuçlandı

41 yaşındaki Portekizli futbolcu Pepe, kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Son olarak Porto takımında forma giyen tecrübeli stoper, futbol dünyasındaki serüvenine nokta koydu.

Porto ile Son Yılları

Pepe, Porto ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından emekliye ayrıldığını açıklarken, kariyerine göz attı. 2018-2019 sezonunun devre arasında geri döndüğü Porto, Pepe'nin futbol hayatının büyük bir bölümünü kapsadı; toplamda 5,5 sezon boyunca bu formayı giydi.

Kariyerinde Dikkat Çeken Noktalar

Futbola Alagoano altyapısında başlayan Pepe, Maritimo, Real Madrid ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde de forma giydi. Portekiz ulusal takımıyla EURO 2016'da zafer yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını üç kez kazandı.

En Yaşlı Oyuncu Ünvanı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz kadrosunda yer alan Pepe, bu turnuvada forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını da elinde bulunduruyordu. Futbol dünyasında iz bırakan kariyerinin sonuna gelmesi, hayranları tarafından büyük bir hüzünle karşılandı.