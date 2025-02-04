Peter Etebo'dan Victor Osimhen'e Övgü: 'Dünyanın En İyi Forvetlerinden Biri'

Peter Etebo'dan Victor Osimhen'e Övgü

Gençlerbirliği'nin deneyimli orta saha oyuncusu Peter Etebo, eski takımı Galatasaray forması giymiş vatandaşı Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamada, onun dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Osimhen'in Performansı

Etebo, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemi hatırlatarak, Osimhen'in Galatasaray'a katılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Etebo, "Osimhen, dünyada en iyi forvetlerden biri. Futbol kamuoyunun bunu kabul ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'a katılması da doğru bir seçim oldu. Saha içindeki azmi ve takımına katkısı takdire şayan. Gollerine devam edecektir; gelecekte de büyük başarılar elde edecektir." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlık ve Geçmiş Anılar

Etebo, Osimhen ile olan dostluklarının 2015'teki 23 Yaş Altı Afrika Kupası ile başladığını hatırlatarak, "O kupayı kazandığımızı unutmuyorum. Hem Senegal'deki hem de Mısır'daki Afrika Kupasında birlikte oynadık. Saha içinde ve dışında çok iyi arkadaşım. Şu anda Galatasaray'da ve iyi vakit geçirdiğini düşünüyorum." dedi.

Şampiyonluk Hayal Kırıklığı

Etebo, Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a 1 gol averajıyla kaybettikleri şampiyonluğu büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Tarihinde bu durumun önem taşıdığını belirten Etebo, "Ligin sonuna kadar mücadele ettikten sonra sadece gol farkıyla kaybetmek büyük bir hayal kırıklığıydı. Ama futbol böyle bir oyun; geçmişe baktığımda sadece anı olarak görüyorum. Şu anki tek odak noktam Gençlerbirliği başarılarını artırmak." dedi.

Fatih Terim ile İyi Bağlar

Galatasaray'da çalıştığı teknik direktör Fatih Terim ile olan ilişkisine de değinen Etebo, "Kendisi çok önemli bir lider. Futbolculara baba gibi yaklaşıyor. Onunla çalışmaktan mutluyum ve kendisiyle hala iletişim halindeyim." sözlerini kullandı.

Nijeryalı Futbolcular Türkiye'de Mutlu

Etebo, Türkiye'de pek çok Nijeryalı futbolcunun başarıyla forma giydiğini belirterek, "Burada oynamaktan keyif alıyoruz. Daha önceden oynayan arkadaşların da söylediklerini duyuyorum; Türkiye'de olmanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade ediyorlar. Nijeryalı futbolcular olarak burası bizim için çok iyi bir yer." diye konuştu.

Kariyerindeki Önemli İsimler

Etebo, kariyerinde çok önemli isimlerle birlikte oynadığını belirtirken, "Crouch, Fletcher ve Aquilani gibi oyuncularla oynama fırsatım oldu. Her birinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım." ifadelerini kullandı. Etebo, Osimhen'i de bu başarı hikayesine ekleyerek, "Tabii ki Osimhen de önemli bir oyuncu olarak sayılabilir." diyerek sözlerini noktaladı.