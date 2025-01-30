Peter Etebo: Gençlerbirliği'nin Kalbimde Ayrı Bir Yeri Var

Gençlerbirliği'nin Kalbimde Ayrı Bir Yeri Var

Premier Lig ve LaLiga gibi önemli liglerde tecrübesi bulunan Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo, kulübün kendisine açtığı kapıları asla unutmayacağını belirtti. Sakatlık döneminin zorluklarına rağmen, Etebo, "Gençlerbirliği'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Bunu çok net söyleyebilirim" dedi.

Yükselen Performans ve Hedefler

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalar yapan Etebo, son dört maçta 10 puan topladıkları ve gol yemediklerine dikkat çekti. Takımın form durumu hakkında, "İyi bir hava yakaladık. Önümüzde uzun bir yol var ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hocamız sürekli bunu vurguluyor. Maç maç ilerliyoruz, bu şekilde gidersek iyi yerlere varabiliriz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Hedefi

Etebo, "Gençlerbirliği sezon sonunda Süper Lig hasretini sonlandırabilecek mi?" sorusuna yanıt verirken, "Her oyuncunun hayali Süper Lig'de oynamaktır. Benim de hayalim o. Tüm takım arkadaşlarımızın da hedefi bu. Futbol kamuoyunun da Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de görmeyi özlediğini düşünüyorum. Eğer sezon sonuna doğru yukarılarda olursak neden olmasın" dedi.

Zorlu Dönem ve Kulüp İlişkisi

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bireysel performansından memnun olduğunu belirtti. "Bir yıl süren bir sakatlık geçirdim. Bu kadar uzun bir süreden sonra futbola dönmek çok zordu. Her antrenmanda ve maçta kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

Etebo, kariyerinde Premier Lig ve LaLiga gibi liglerde yer aldığını hatırlatarak, yaşadığı zor dönem sonrası Gençlerbirliği'nin kendisi için risk aldığını ifade etti: "Gençlerbirliği benim için risk aldı. Böyle bir durum kolay değil. Ben de onlara en iyi şekilde futbolla karşılık vermem gerekiyor. Şu ana kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.