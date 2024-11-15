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Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da Start Aldı

Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, Sakarya'da temsili startla başladı. 38 araç yarışa katıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:46
Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da Start Aldı

Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da Start Aldı

Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, Sakarya'da düzenlenen temsili start ile başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan bu önemli etkinlik, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın katkılarıyla hayata geçirildi.

Yarışlara katılan off-road araçları, Demokrasi Meydanı'nda büyük ilgi gördü. Vatandaşların ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen başlangıç seremonisinde toplamda 38 araç start aldı.

Şampiyonaya katılan 72 sporcu, bugün yapacakları antrenman turlarının ardından yarın Kömürlük-Poyrazlar mevkiinde mukavemet etabını, pazar günü ise Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti’nde seyirci etabını 4 kez geçecek. Katılımcılar, bu zorlu parkurlarda yeteneklerini sergileyerek şampiyonluk için mücadele edecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 6. ayağı, temsili startla başladı. Türkiye Otomobil...

Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 6. ayağı, temsili startla başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın katkılarıyla organize edilen yarışlar için araçlar Demokrasi Meydanı'na geldi. Off-road araçları, burada bulunan kişilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 6. ayağı, temsili startla başladı. Türkiye Otomobil...

Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 6. ayağı, temsili startla başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın katkılarıyla organize edilen yarışlar için araçlar Demokrasi Meydanı'na geldi. Off-road araçları, burada bulunan kişilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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