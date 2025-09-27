Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de: Orman Etabı Tamamlandı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de: Burhan Turan Mukavemet Orman Etabı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı kapsamında düzenlenen Burhan Turan Mukavemet Orman Etabı, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Katılım ve Start Töreni

Orman etabına toplam 23 araç ile 46 sporcu katıldı. Yarışın startını ise Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Vedat Kınay, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Onur İstanbul ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar verdi.

Zorlu Etap ve İlerleyen Program

Yarışçılar, araçlarıyla zorlu orman yollarını aşarak etabı tamamladı. Organizasyon, arazi şartları ve sürücülerin performansıyla dikkat çekti.

Yarının programında İncesu Offroad Pisti'nde seyirci özel etabı yapılacak; etkinlik ardından ödül töreni ile son bulacak.

