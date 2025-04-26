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Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi, 27 araç ve 54 sporcu mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 13:38
Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda İlk Heyecan

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta büyük bir coşkuyla start aldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen bu heyecan verici etkinlikte, 5 kategoride 27 araç ve 54 sporcu mücadele ediyor.

Yarışların İlk Günü ve Parkur

Yarışların ilk günü, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda bulunan 10 kilometrelik parkurda geçildi. Sporcular, bu parkuru 4 kez tamamlayarak kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Yarışma Direktöründen Açıklamalar

Yarışma direktörü Safa Güzelbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllardan bu yana şehrimize bu etkinliği getiriyoruz. Şu anda ciddi anlamda araç ve yarışmacı sayısına ulaştık. Sporcularımız etaplarımızı çok seviyor. Her geçen gün otomobil sporlarındaki değerimizi artırıyoruz." şeklinde konuştu.

Pilotların Düşünceleri

Bu yılki yarışa Denizli'den eşiyle katılan pilotlardan Serkan Bayık, "Daha önce Kilis'te düzenlenen offroad yarışlarında birinciliğimiz oldu. Kahramanmaraş parkurunda ilk kez yarışacağız. Rakibimiz yok, kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gözde Bayık ise organizasyon hakkında duygularını paylaşarak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bizim ilk ulusal yarışımız. Parkur güzel, zorlayıcı bir durum yok. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Final Etabı

Yarışlar, yarın seyirci etabının 4 kez geçilmesiyle tamamlanacak. Offroad tutkunları, bu heyecan dolu etkinliği kaçırmamak için sabırsızlanıyor.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta start aldı. Yarışma...

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta start aldı. Yarışma direktörü Safa Güzelbulut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta start aldı. Yarışma...

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta start aldı. Yarışma direktörü Safa Güzelbulut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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