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Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışları Devam Ediyor

Sakarya'da devam eden Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası, zorlu mukavemet etabı ile hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:59
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışları Devam Ediyor

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışları Sakarya'da Devam Ediyor

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, heyecan dolu mukavemet etabı ile sürüyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilen bu etkinlikte, 54 Otomobil Sporları Kulübü yer alıyor. Yarış, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın destekleriyle hayata geçirildi.

Yarışa 38 araçla 72 sporcu katılarak mücadele ediyor. Organizasyonun ikinci gününde, Kömürlük Mahallesi'nde bulunan 9,6 kilometrelik parkurda mukavemet etabı gerçekleştirildi. Bu etapta 30 araç ve 60 sporcu, zorlu parkurda kıyasıya bir yarış sergiledi.

Şampiyonanın 6. ayağı, yarın Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'nde gerçekleştirilecek olan yarışlarla sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, mukavemet...

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, mukavemet etabıyla sürdü. Organizasyonun ikinci gününde Kömürlük Mahallesi'ndeki 9,6 kilometrelik parkurda mukavemet etabı gerçekleştirildi. Etaba 30 araçla katılan 60 sporcu, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, mukavemet...

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, mukavemet etabıyla sürdü. Organizasyonun ikinci gününde Kömürlük Mahallesi'ndeki 9,6 kilometrelik parkurda mukavemet etabı gerçekleştirildi. Etaba 30 araçla katılan 60 sporcu, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

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