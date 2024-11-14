Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. Ayağı Sakarya'da Başlıyor

Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. Ayağı Sakarya'da

Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ayağı, yarın Sakarya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 54 Otomobil Spor Kulübü (54OSK) tarafından Sakarya Valiliği, Spor Toto, ICRYPEX, Petlas ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu yıl 38 aracın ve 76 sporcunun katılım sağlayacağı organizasyon, yarın saat 13.40'da Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan start ile başlayacak. Yarış, 16 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren Kömürlük Köyü Poyrazlar etabında devam edecek.

Etkinliğin son günü olan 17 Kasım Pazar günü ise Karaköy'de bulunan Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabının tamamlanması planlanıyor. Bu heyecan dolu yarış, offroad tutkunları için unutulmaz anlar sunmaya hazırlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.