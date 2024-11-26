Petrocub, Hava Şartları Nedeniyle Gece Yarısı İstanbul'a Gelecek

Petrocub, İstanbul'a Gece Yarısı Varacak

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Moldova ekibi Petrocub, hava şartları nedeniyle yarın gece 01.00'de İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Uçuş Rötarı ve Basın Toplantısı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Petrocub kafilesini İstanbul'a getirecek uçağın, hava muhalefeti yüzünden planlanan saatte kalkamadığı belirtildi. Bu nedenle, teknik direktör ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısının düzenlenemeyeceği ifade edildi.

Maç Bilgileri

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçını yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da Petrocub ile oynayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.