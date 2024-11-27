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Petrocub Teknik Direktörü Andrei Martin: 'Moldova için tarihi bir sonuç'

Petrocub'ın teknik direktörü Andrei Martin, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:03
Petrocub Teknik Direktörü Andrei Martin: 'Moldova için tarihi bir sonuç'

Petrocub Teknik Direktörü Andrei Martin'den Açıklamalar

UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında, deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Moldova ekibi Petrocub'ın teknik direktörü Andrei Martin, bu sonucun Moldova futbol tarihine geçeceğini belirtti.

Başakşehir Maçının Favorisi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Martin, "Başakşehir maçın favorisiydi ama biz cesaretli bir takımız. Her maça çok ciddi bakıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maça çok agresif başladık, ufak bir farkla ofsayttan bir golümüz verilmedi belki de maça 1-0 önde başlayabilirdik" ifadelerini kullandı.

Takımına Tebrikler

Martin, 96. dakikada attıkları golün takımının cesaretini gösterdiğini ifade ederek, "Takımımı tebrik ediyorum. Başakşehir’e gelecek maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Moldova İçin Gurur Verici Başarı

Moldova futbol tarihi açısından önemli bir başarı elde ettiklerinin altını çizen Andrei Martin, "Ülke olarak da kulüp olarak da fakiriz, İstanbul ve Türkiye ile kıyaslanamayız. Moldova olarak bu stadyumları rüyamızda bile göremiyoruz. Ama sahaya çıkınca ne tarih ne bütçe hiçbir şey fark etmiyor. Sahada herkes eşit ve sonuçta skor önemli. Bizim için gurur verecek tarihi bir sonuç. Moldova tarihine geçeceğiz, İstanbul Başakşehir gibi güçlü bir takıma karşı deplasmanda 1 puan almak bizim için gurur verici" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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