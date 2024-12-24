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Petrolul Teknik Direktörü Mehmet Topal İstifa Etti

Petrolul'un teknik direktörü Mehmet Topal, kulüple karşılıklı olarak anlaştıkları için görevinden istifa etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:40
Petrolul Teknik Direktörü Mehmet Topal İstifa Etti

Petrolul Teknik Direktörü Mehmet Topal Görevinden Ayrıldı

Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Petrolul'da teknik direktör Mehmet Topal, görevinden istifa etti. 38 yaşındaki teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Petrolul'daki teknik direktörlük görevimi, kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Başlangıç ve Zorluklar

Mehmet Topal, ilk teknik direktörlük deneyimine haziran ayında büyük bir heyecanla başladığını belirtti. Açıklamasında, "Birbirinden kıymetli futbolcu kardeşlerimle, her zaman desteğini hissettiren taraftarımızla ve tüm kulüp çalışanlarımızla gerçek bir aile olduk. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Tabiri caizse unutulmaz başarılar yaşadık." dedi.

Gelecek Planları Üzerindeki Anlaşmazlık

Topal, ayrılıkla ilgili olarak, "Ancak yöneticilerimizle gelecek planlamasıyla ilgili fikirlerimizin aynı doğrultuda olmadığını anladım. Bu sürecin artık beni de fazlasıyla etkilemesi sebebiyle Petrolul'daki teknik direktörlük görevimi, kulübün de resmi hesabından duyurduğu üzere kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım. Aldığım bu kararda hiçbir kişisel problem söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

Son olarak, "Petrolul'un iyiliği için her zaman taşın altına elimi koydum. Her iki taraf için de doğru kararın bu olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek bu birlikteliği sonlandıracağımıza inanıyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini ekledi.

Performans Verileri

Mehmet Topal, Petrolul'un başında bulunduğu 21 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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