PFDK, 6 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Verdi

PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Para Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi. TFF'nin resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un çeşitli miktarlarda ceza aldığı belirtildi.

Cezalar ve Sebepleri

PFDK, ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ev sahibi takıma çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira, Fenerbahçe'ye ise aynı nedenlerden ötürü 570 bin lira ceza verildiğini açıkladı. Ayrıca, Eyüpspor'a 130 bin 500 lira ceza kesildi ve teknik direktör Arda Turan bir maçtan men edilerek 58 bin 500 lira ceza aldı.

Bellona Kayserispor ile Galatasaray maçında ise, ev sahibi takıma çeşitli maddelerden 853 bin 500 lira ceza uygulanırken, Galatasaray'a da saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle 468 bin lira ceza kesildi.

Diğer Cezalar

Atakaş Hatayspor'a 47 bin 250 lira, Adana Demirspor'a ise 300 bin lira ceza verildi. Hatayspor forması giyen Cengiz Demir ise 'ciddi faul' nedeniyle 3 maçtan men edildi. Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 58 bin 500 lira ceza aldı.