PFDK, 6 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Verdi

PFDK, Süper Lig'de 6 kulübe para cezası ve tribün kapatma cezası uyguladı. Cezaların gerekçeleri arasında kötü tezahürat ve saha olayları bulunuyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:45
PFDK, 6 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig kapsamında 6 futbol kulübüne para cezası ve çalışma yaptırımları uyguladı.

TFF'nin yapmış olduğu açıklamaya göre, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüplerine, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı kısmi tribün kapatma cezası verildi.

Beşiktaş ve Konyaspor da, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kısmi tribün kapatma cezasıyla birlikte yüksek para cezalarına çarptırıldı. Beşiktaş'a 1 milyon 98 bin lira, Konyaspor'a ise 468 bin lira ceza kesildi.

Trabzonspor ise, zaman çizelgesine uygun hareket etmemesi nedeniyle 168 bin lira, taraftarlarının çirkin tezahüratı sebebiyle 570 bin lira daha ceza aldı. Bu kulübe de kısmi tribün kapatma cezası uygulanmış olduğu belirtildi.

PFDK'nın, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezasıyla beraber 336 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.

Ayrıca, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş'a 1 resmi müsabakadan men cezası verilirken, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a herhangi bir ceza verilmediği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Samsunspor'u Ağırlıyor: Maç Öncesi Detaylar
2
Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç ile Ayrılık Hafta Açıklaması
3
PFDK, 6 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Verdi
4
Eyüpspor, Yaşlılar Haftası'nda Huzurevi Sakinlerini Misafir Etti
5
Fenerbahçe ve Samsunspor, 64. Karşılaşmaya Hazırlanıyor
6
Hamilton, Çin Grand Prix'sinde Sprint Sıralama Turunu Kazandı
7
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Atletlerin Eleni

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek