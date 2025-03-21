PFDK, 6 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig kapsamında 6 futbol kulübüne para cezası ve çalışma yaptırımları uyguladı.

TFF'nin yapmış olduğu açıklamaya göre, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüplerine, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı kısmi tribün kapatma cezası verildi.

Beşiktaş ve Konyaspor da, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kısmi tribün kapatma cezasıyla birlikte yüksek para cezalarına çarptırıldı. Beşiktaş'a 1 milyon 98 bin lira, Konyaspor'a ise 468 bin lira ceza kesildi.

Trabzonspor ise, zaman çizelgesine uygun hareket etmemesi nedeniyle 168 bin lira, taraftarlarının çirkin tezahüratı sebebiyle 570 bin lira daha ceza aldı. Bu kulübe de kısmi tribün kapatma cezası uygulanmış olduğu belirtildi.

PFDK'nın, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezasıyla beraber 336 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.

Ayrıca, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş'a 1 resmi müsabakadan men cezası verilirken, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a herhangi bir ceza verilmediği vurgulandı.