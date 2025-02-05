PFDK Abdülkerim Bardakcı'ya Ceza Vermedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bilinçli olarak sarı kart gördüğü gerekçesiyle disipline sevk edilen Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan maçta, Bardakcı'nın bilinçli olarak sarı kart gördüğü için PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bardakcı'ya isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı ifade edilerek, bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Öte yandan, Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK karşılaşmasının 90+6. dakikasında sarı kart görerek, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşmüştü.