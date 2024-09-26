PFDK'dan 7 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Açıklaması

PFDK'dan Para Cezaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'deki 7 kulübe çeşitli para cezaları uyguladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu cezalar, Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleşen maçlarda meydana gelen disiplin ihlalleri sebebiyle verildi.

Cezalar Hakkında Detaylar

Uygulanan ceza miktarları ise şu şekilde sıralandı:

Fenerbahçe: 486,000 TL

486,000 TL Galatasaray: 433,500 TL

433,500 TL Beşiktaş: 168,000 TL

168,000 TL Göztepe: 168,000 TL

168,000 TL Konyaspor: 168,000 TL

168,000 TL Antalyaspor: 40,500 TL

40,500 TL Kasımpaşa: 40,500 TL

Oyuncu Cezası

Ayrıca, Kasımpaşa'nın Hırvat futbolcusu Josip Brekalo, rakibine karşı gerçekleştirdiği ciddi faul nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Bu disiplin kararları, ligdeki fair play anlayışının korunmasını amaçlamakta ve gelecekte benzer ihlallerin önüne geçmeyi hedeflemektedir.