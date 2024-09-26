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PFDK'dan 7 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Açıklaması

PFDK, Türkiye Süper Lig'deki 7 kulübe disiplin ihlalleri nedeniyle para cezası verdi. Cezalar ve detaylar içerikte.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:44
PFDK'dan 7 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Açıklaması

PFDK'dan Para Cezaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'deki 7 kulübe çeşitli para cezaları uyguladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu cezalar, Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleşen maçlarda meydana gelen disiplin ihlalleri sebebiyle verildi.

Cezalar Hakkında Detaylar

Uygulanan ceza miktarları ise şu şekilde sıralandı:

  • Fenerbahçe: 486,000 TL
  • Galatasaray: 433,500 TL
  • Beşiktaş: 168,000 TL
  • Göztepe: 168,000 TL
  • Konyaspor: 168,000 TL
  • Antalyaspor: 40,500 TL
  • Kasımpaşa: 40,500 TL

Oyuncu Cezası

Ayrıca, Kasımpaşa'nın Hırvat futbolcusu Josip Brekalo, rakibine karşı gerçekleştirdiği ciddi faul nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Bu disiplin kararları, ligdeki fair play anlayışının korunmasını amaçlamakta ve gelecekte benzer ihlallerin önüne geçmeyi hedeflemektedir.

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