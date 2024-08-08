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PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a Cezalar

PFDK, Turkcell Süper Kupa'daki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:52
PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a Cezalar

PFDK'dan Cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında meydana gelen olaylar neticesinde Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine para cezası uyguladı.

Beşiktaş’a 280 Bin Lira Ceza

TFF’nin resmi açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü, 3 Ağustos'ta düzenlenen Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle toplamda 280 bin lira para cezası aldı.

Galatasaray’a 112 Bin Lira Ceza

Aynı maçta Galatasaray taraftarlarının sebep olduğu olaylar dolayısıyla bu kulübe de 112 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Bu disiplin cezası, sporun centilmenlik ruhuna aykırı davranışların önlenmesi adına atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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