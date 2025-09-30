PFDK'dan Caner Erkin'e 6 maç men cezası — 134 bin para cezası

PFDK, Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e disiplin cezası verdi. Kurulun açıklamasına göre, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor - Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören 36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men ve 134 bin para cezası uygulandı.

PFDK kararına göre cezanın gerekçeleri açıklandı: Cezanın 4'ü, takım arkadaşına yönelik şiddetli hareket nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle verildi.

Kulüplere para cezaları

Süper Lig'de oynanan bazı maçlardaki disiplin ihlalleri de gündeme geldi. Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 1. hafta erteleme müsabakasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle iki kulübe para cezası uygulandı. Beşiktaş 380 bin lira, Kayserispor ise 220 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Diğer karar: Ndiaye itirazı reddedildi

Samsunspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede çift sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcu Pape Cherif Ndiaye'nin cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.