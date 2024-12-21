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PFDK'dan İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e Maç Men Cezası

İzzet Çelik ve Gökhan İpek, PFDK tarafından birer maç men cezası ile cezalandırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:50
PFDK'dan İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e Maç Men Cezası

PFDK'dan Futbolculara Cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor oyuncusu İzzet Çelik ve MKE Ankaragücü futbolcusu Gökhan İpek'e birer maç men cezası verdi.

Cezanın Nedeni

Kurul, yaptığı açıklamada Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında İzzet Çelik'in rakip takım futbolcusuna yaptığı ciddi faul sebebiyle 1 resmi müsabakadan men cezası aldığını belirtti.

Ayrıca, Gökhan İpek'in Menemen FK ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 29 bin 250 lira para cezası ile cezalandırıldığı açıklandı.

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