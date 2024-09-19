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PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Para Cezası

Süper Lig'de disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ye ceza verdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:32
PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Para Cezası

PFDK, Süper Lig Kulüplerini Cezalandırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe ceza verdi. Yapılan açıklamaya göre, disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe 990 bin lira, Adana Demirspor 300 bin lira ve Gaziantep FK 40 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Disiplin İhlalleri ve Cezalar

Süper Lig'in 5. haftasında gerçekleşen karşılaşmalarda, takım oyuncuları tarafından gerçekleştirilen çeşitli disiplin ihlalleri PFDK tarafından değerlendirildi. Bu kapsamda, Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ve Sipay Bodrum FK'nın Angolalı oyuncusu Fredy, rakiplerine ciddi fauller nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldı.

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