PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Men Cezaları

PFDK'nın Cezaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle dört kulübe para cezası uyguladı. Açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında meydana gelen olaylar sonucu, Beşiktaş 462 bin lira, Gaziantep FK 168 bin lira, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ise 40 bin 500'er lira ceza aldı.

Teknik Direktörlere Uygulanan Cezalar

Gaziantep FK'nın teknik sorumlusu Selçuk İnan, 1 maç men cezası ve 29 bin 250 lira para cezasına çarptırıldı. Aynı şekilde, TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı da bir maç men cezası ve 58 bin 500 lira para cezası aldı.

1. Lig İhlalleri ve Cezaları

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında da çeşitli disiplin ihlalleri sonucu MKE Ankaragücü 90 bin lira, Amed Sportif Faaliyetler ise 60 bin lira ceza aldı. Ayrıca, Sakaryaspor'dan Salih Dursun 2 maç men cezası ve 19 bin 500 lira ceza alırken, Şanlıurfaspor'un futbolcusu Urie-Michel Mboula da 2 maç men cezasına tabi tutuldu.