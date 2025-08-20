DOLAR
PFDK'ye Sevk: Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Ülkea Nazillispor Hakkında İddia

TFF Hukuk Müşavirliği, 28 Nisan 2024'teki 0-0 biten Ankaraspor-Nazillispor maçını gerekçe göstererek iki kulübü PFDK'ye sevk etti; başkanlar ve birçok kişi hakkında soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:25
TFF Hukuk Müşavirliği, 2. Lig maçını inceleyip disiplin soruşturması başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Ülkea Nazillispor kulüplerini müsabaka sonucunu etkileme suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği, TFF 2. Lig 2023-24 sezonu Beyaz Grup 37. hafta karşılaşması olan ve 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor ile Nazillispor maçını inceledi. Söz konusu maç 0-0 sonuçlandı ve bu sonuçla Nazillispor kümede kaldı.

Soruşturma kapsamında Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na müsabaka sonucunu etkileme; Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'ya ise müsabaka sonucunu etkileme ve bahis oynama suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca iki kulüpten birçok yönetici, futbolcu ve antrenör hakkında da müsabaka sonucunu etkileme, bahis oynama veya her iki gerekçeyle soruşturma açıldı. Dosya, PFDK'nın değerlendirmesine sunuldu.

